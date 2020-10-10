اليوم السابع
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السبت، 10 أكتوبر 2020 04:39 ص
خالد صلاح
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المكسيك تسجل 5263 إصابة جديدة بفيروس كورونا و411 وفاة

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:40 ص
المكسيك تسجل 5263 إصابة جديدة بفيروس كورونا و411 وفاة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مكسيكو سيتى (رويترز)

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قالت وزارة الصحة بالمكسيك، إنها سجلت 5263 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و411 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالى فى البلاد إلى 809751 إصابة و83507 وفيات.

 

وتقول الحكومة إن العدد الفعلى للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

 


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