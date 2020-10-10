المكسيك تسجل 5263 إصابة جديدة بفيروس كورونا و411 وفاة

مكسيكو سيتى (رويترز)

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، إنها سجلت 5263 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و411 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالى فى البلاد إلى 809751 إصابة و83507 وفيات.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلى للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.