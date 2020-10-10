المركز الثقافى الأفريقى بأسوان يُستقبل فوجا من شباب القبائل الحدودية

كتبت أسماء نصار

استقبل المركز الثقافى الافريقى بأسوان اليوم فوجا من شباب القبائل بالمحافظات الحدودية لمشاهدة مقتنيات المركز الثقافي الأفريقي المميزة والتجول داخل قاعات المركز المختلفة وساحة الدول الأفريقية ومشاهدة ماكيت السد العالى وخزان أسوان وعروس النيل والتقاط الصور التذكارية المميزة.



وكان فى استقبالهم المهندسة أيرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان، حيث اصطحبتهم فى جولة داخل المركز ومشاهدة مقتنيات الدول الأفريقية والمكتبة الوثائقية وأحواض الأسماك والتماسيح.



واستمع الشباب للشرح المفصل عن قاعات المتحف ومقتنياته المختلفة والتعرف علي رسالته وأهدافه ومشاهدة تراث دول حوض النيل، حيث يشمل المركز ثقافات وعلامات مميزة لكل دوله وأهم معالمها، حيث من المقرر إنتاج فيلم عن كل دولة، يبرز ويوضح أبرز المعلومات عنها.



ويعد متحف النيل بمدينة أسوان، تحفة معمارية جديدة تضيفها وزارة الرى والموارد المائية إلى المواقع الأثرية فى محافظة أسوان، حيث بدأ العمل فى إنشائه خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة الرى تم استكمال العمل فى بعد توفير الاعتمادات المالية له، حيث تم افتتاحه أمام الزوار 10 يناير 2016، بحضور رئيس الوزراء ووزير الرى، وممثلى 11 دولة إفريقية من دول حوض النيل، بتكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه.



وتم إنشاء مسرح مكشوف يتسع لـ(2500) فرداً ويقع خلفه خزان اسوان والذي تم اضاءته، بالإضافة إلى عناصر التنسيق الخاصة بالموقع، حيث روعي في إنشاء المسرح من مواد الطبيعة المتاحة في بيئة محافظة أسوان، وهو المسرح الذي من المقرر إستغلاله عند عقد المنتديات والملتقيات العالمية وكذا الاحتفالات الكبرى والمهرجانات والعروض المسرحية الغنائية والاستعراضية التي تعبر عن الثقافات الأفريقية.

يعد المركز الثقافى الأفريقى شعاع لثقافة الدول الإفريقية، حيث تم تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تتضمن أهم الكتب عن الدول الإفريقية وتم التواصل مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات و التذكارات التي تمثل حضارة وثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافي بأسوان كنواة لصرح ثقافي كبير ويحوي المركز بعض المقتنيات التي تمثل ثقافة وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، لينتهي الأمر بذلك المركز مزاراً عالمياً على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية كافة.



وكانت وزارة الرى قد تواصلت مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات والتذكارات التي تمثل حضارة وثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافي بأسوان كنواة لصرح ثقافي كبير.