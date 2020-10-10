المركزية الأزهرية بالقليوبية تشكل لجان للتأكد من استعداد المعاهد للعام الدراسى

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، والشيخ عبد المجيد دومه الوكيل الشرعى للإدارة، اجتماعا مع شيوخ معاهد المرحلة الابتدائية لبحث الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021 ومدي جاهزية المعاهد لاستقبال الدراسة.

وأكد الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، أن الاجتماع تناول استيفاء ملفات الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى تشيكل لجنة بكل معهد لمراجعة الملفات، وسرعة الانتهاء من الصيانة اللازمة للمعاهد من إصلاح مقاعد، والانارة بالمعاهد، ودورات المياه، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، أنه تم التأكيد على أن هذا العام يختلف عن أي عام مضى، وانه لا بد من الاستعداد التام وفقا لتعليمات الإدارة المركزية، وانه لا مكان لمتهاون أو متكاسل عن أداء دوره، وحضر الاجتماع أيمن غريب مدير إدارة التعليم الابتدائي، ومحمد مصطفى مدير التعليم الخاص.



اجتماع المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية



خلال الاجتماع بالمنطقة الازهرية