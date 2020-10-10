الكهرباء تُسند تصوير قراءة عدادات الكارت لشركة شعاع للقضاء على سرقة التيار

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة أسندت لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مهام المرور شهريا على العدادات مسبوقة الدفع وتصويرها للقضاء على سرقات التيار الكهربائي بهذه النوعية من العدادات.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة شعاع بدأت رسميا فى المرور على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع ب4 شركات توزيع كهرباء، موضحا أن هذه الشركات هى شركة القناة والإسكندريه ومصر الوسطى ومصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وتابع المصدر، إن هناك حاليا 9 ملايين 500 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد سنوياً، وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.

الجدير بالذكر أن من أهم مميزات العدادات مسبوقة الدفع هى تحقيق سياسة الدولة فى ترشيد الطاقة و القضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين وبالتالى إصدار فواتير شهرية خاطئة، ويمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاذ الرصيد وتتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى، ويتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح ويستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد" ، علاوة على القضاء على مشاكل الفواتير المبالغ فيها، ويمكن للمستهلك إعادة التيار بمنزله فى حالة انقطاع التيار من خلال خفض الأحمال بمنزله فيعود التيار له مباشرة.