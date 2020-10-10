الكنيسة الأسقفية تطلق برنامجا لتدريب قادة شباب جدد فى الخدمة الكنسية

أطلقت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر، برنامجًا جديدًا لإعداد قيادات شبابية تتولى الخدمة فى الكنيسة بالمستقبل، ويضم البرنامج الذى تشرف عليه خدمة الشباب بالكنيسة دورات متخصصة فى التعليم اللاهوتى ومهارات الخدمة إذ انضم له 45 من شباب وبنات الكنيسة.

ويستمر البرنامج لمدة عام ونصف ويحضر المتدربون محاضراته أسبوعيًا فى كلية اللاهوت الأسقفية بمقر الكنيسة بالزمالك والإسكندرية على أن يتم الاستفادة من الخريجين للخدمة فى الكنائس المختلفة التابعة لإيبراشية الكنيسة الأنجليكانية بمصر.

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين للكهنوت من أجل خدمة الكنيسة.

كلية اللاهوت الاسقفية (AST) هى مشروع استراتيجى لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، تأسست عام 2005، وبلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالب وطالبة من خلفيات مسيحية متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية فى المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، فى الحرم الجامعى فى فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.