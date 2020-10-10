الكمامات إلزامية في الأماكن العامة بطهران والغرامة للمخالفين

رويترز

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن وضع الكمامات أصبح إلزاميا في الأماكن العامة بالعاصمة طهران وأن المخالفين سيواجهون الغرامة وذلك في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا.

ووصلت الوفيات اليومية بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس إلى رقم قياسي بلغ 239 الأسبوع الماضي في إيران أكثر الدول تضررا بالجائحة في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 195 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى 28293. وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن ثمة 3875 حالة إصابة جديدة.

ووضع الكمامات إلزامي في الأماكن العامة المغلقة في إيران منذ يوليو تموز على الرغم من عدم فرض أي عقوبات. وبات إلزاميا الآن في الأماكن العامة سواء المغلقة أو المفتوحة في العاصمة.

وقال روحاني في تصريحات بثها التلفزيون إنه سيتم تغريم أي شخص لا يضع كمامة 500 ألف ريال. وأضاف أن المصابين بفيروس كورونا الذين لا يعزلون أنفسهم ولا يخبرون أصدقاءهم وزملاءهم بمرضهم سيعاقبون بغرامة مليوني ريال.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني يوم الخميس. واتهمت طهران واشنطن بتقويض قدرتها على تلبية الضروريات الأساسية خلال جائحة كوفيد-19.

وتقرر إغلاق المدارس والمساجد والمتاجر والمطاعم والمرافق العامة الأخرى في طهران في الثالث من أكتوبر، ولمدة أسبوع في محاولة للحد من انتشار الفيروس. وقرر محافظ المدينة يوم الجمعة تمديد الإغلاق أسبوعا آخر.