الكشف على 365 مواطنا فى مركز الفشن بقافلة طبية فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكشف التقرير، الذى عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة فى هذا الشأن، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية الكُنيسة مركز الفشن بالتعاون مع مؤسسة راعى مصر للتنمية، وذلك وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت القافلة من الكشف وتقديم العلاج بالمجان لعدد 365 حالة فى العديد من التخصصات الطبية (أطفال، باطنة، رمد، عظام)، وتم عمل 85 نظارة طبية وإجراء تحاليل لعدد 5 حالات، وذلك تحت إشراف الدكتورة هايدى محمد منسق القوافل الطبية وفريق عمل القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان.

الكشف على المواطنين بالفاقلة الطبية

الكشف على المواطنين بالفاقلة الطبية

الكشف على المواطنين بالفاقلة الطبية

الكشف على المواطنين بالفاقلة الطبية