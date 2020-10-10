القبض على 5 متهمين بحوزتهم سلاح نارى ومخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام من القبض على 5 متهمين، بحوزتهم سلاح نارى وكميات من الهيروين والفرجينيا والاستروكس والشابو بقصد الإتجار، فى خلال حملة أمنية مكبرة.

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية بضبط كلا من "م.م.ف" 19 عاما بدون عمل، وبحوزته سلاح نارى "طبنجة صوت"، وطلقة من ذات العيار، و"حمادة.ح.ح" 41 عاما بدون عمل، مقيم بأبو عطوة دائرة مركز الإسماعيلية، بحوزته كمية من مخدر الفرجينيا، تزن حوالى 70 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"حميد.ش.ص" 16 عاما بدون عمل، مقيم بالمستقبل دائرة مركز أبو صوير، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، تزن حوالى 50 جراما، ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"سيد.ج.ع" 36 عاما كهربائى، مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته كمية من مخدر الشابو، تزن 5 جرامات، وكمية من مخدر الهيروين، تزن حوالى 20 جراما، ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"ه.م.ا" 27 عاما بدون عمل، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، تزن حوالى 20 جراما، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.