القبض على سائق و10 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على سائق و10 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس.

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "احمد.ال.ط" 30 عاما بدون عمل، بحوزته سلاح أبيض "سكين"، والمتهم "محمد.ج.س" 19 عاما بدون عمل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سكين"، والمتهم "محمد.س.س" 29 عاما بدون عمل، بحوزته سلاح أبيض "مطواه"، والمتهم "أحمد.س.ك" 28 عاما بدون عمل مقيم بأرض الجمعيات دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، والمتهم "أحمد.ح.ا" 20 عاما بدون عمل، مقيم بأبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواه"، والمتهم "أحمد.م.ف" 24 عاما بدون عمل، مقيم بدائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض "سكين".

كما تم ضبط المتهم "طلعت.م.م" 40 عاما بدون عمل، مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض "مطواه"، والمتهم "سلام.ا.س" 28 عاما بدون عمل مقيم سرابيوم بدائرة قسم فايد بحوزته سلاح أبيض "سكين"، والمتهم "إبراهيم.ج.س" 43 عاما سائق بحوزته سلاح أبيض "سكين"، والمتهم "محمد.س.ع" 17 عاما بدون عمل، بحوزته سلاح أبيض "سكين"، والمتهم "ادهم.ح.ال" 18 عاما بدون عمل، مقيم بدائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.