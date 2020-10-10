الفريق أسامة ربيع يوضح كيف قناة السويس كانت دائما مطمعا رئيسيا لكل أعداء الوطن

كتب – السيد فلاح

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس، إن قناة السويس كانت دائمًا مطمع رئيسى لكل أعداء الوطن، مشيرًا إلى أنه منذ عام 1967، ونحن نتظر تحرير سيناء واستعادة قناة السويس، مؤكدًا أن قناة السويس هى أمن وأفضل وأسرع ممر مائى، وهى مؤسسة كبيرة للغاية قوامها 17 ألف فرد، وأهم ممر مائى فى العالم.

وأضاف، رئيس قناة السويس، فى تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، على "قناة الحياة"، إنه يتابع عن كسب حركة الملاحة فى قناة السويس، وسعيد بزيادة أعداد السفن للمجرى الملاحى للقناة، مشيرًا إلى أن تولى مسئولية رئاسة قناة السويس مسئولة كبيرة وتحدى جديد له، مؤكدًا أن هناك 16 إدارة تشرف على عبور السفن قناة السويس.

ويتحدث الفريق أسامة ربيع فى حلقة خاصة من داخل بمبني "مارينا هيئة قناة السويس"، الواقع على ضفاف قناة السويس الجديدة، فى الذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر، حيث يتحدث الفريق أسامة ربيع عن رحلة العبور للتنمية بعد إنشاء قناة السويس الجديدة، وأنفاق سيناء، وشبكة الطرق، ونجاح قناة السويس فى التعامل مع السفن خلال أزمة فيروس كورونا.

وكشف الفريق أسامة ربيع، بيان حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة من يناير 2020، وحتى 30 سبتمبر 2020، مشيرًا إلى أن القناة سجلت مرور 14019 سفينة، بزيادة 165 سفينة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، منوهًا إلى أن هذه الفترة شهدت مرور أكبر سفينة حاويات، حيث يصل طولها إلى 400م، وعرضها إلى 61 م، وغاطس 16.5م، محملة بـ 23964 حاوية، بحمولة كلية تصل إلى 240 ألف طن.

كما نجحت القناة فى اتمام عملية العبور الناجحة لـ12 ماسورة عملاقة، والتى تُعد أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لمنزلق مواسير مكون من 12 ماسورة عملاقة من طراز"HDPE"، وذلك من خلال قطرها وتوجيهها بمجموعة من قاطرات الهيئة، وإرشادها خلال رحلتها عبر القناة قادمة من النرويج، ومتجهة إلى بنجلاديش، حيث يبلغ طول 6 مواسير منها 620 م بقطر 2.3 م، فيما يصل طول الـ 6 مواسير الأخرى إلى 500 م بنفس القطر، مضيفًا أن القناة شهدت أيضًا مرور ناقلات بترول بكميات بلغت 107 ملايين طن، خاصة بالعديد من البلدان.