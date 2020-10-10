الفريق أسامة ربيع يكشف كيفية تسعير رسوم عبور السفن قناة السويس

كتب – السيد فلاح

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس، إنه يتم تحديد رسوم عبور السفن قناة السويس، من خلال القياسين التابعين لإدارة التحركات ‏بالهيئة وتقوم السفن بتقديم شهادة عبور موجود فيها عدد الحمولة، و‏هذه الشهادة تقدمها السفن التى تعبر القناة للمرة الأولى وعندما تعبر مرة أخرى تكون هذه المعلومات ومتوفر لدينا وتخبرني هذه الشهادة بجميع مواصفات السفينة وعلى هذا الأساس يقوم القياسين التابعين لنا بالصعود على السفينة قبل دخولها المجرى الملاحي سواء من بورسعيد أو السويس ويتم حساب مساحة السفينة والفراغات وعدد الحمولة صافى، والأطوال والأعراض ويتم مقارنة ذلك بالشهادة الخاصة بها.

وأضاف، رئيس قناة السويس، فى تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، على "قناة الحياة"، أن القياسين التابعين لهيئة قناة السويس يقوما بمنح شهادة بالحمولة الصافية للسفينة، ‏حيث يتم الحساب على الحمولة الصافية، مشيرًا إلى أن يجب أن يكون الحساب دقيقا، لأنه لو تم زيادة الرسوم أو تم تخفيضها بشكل كبير في الحالتين سنخسر عبور السفن من المجرى الملاحى، لذلك لابد أن يكون الحساب دقيقا، مؤكدًا أن قناة السويس تمتلك قياسين ذو خبرة عالية، ويتم تدريب قياسين صاعدين، حتى تستمر قناة السويس فى تقديم قياسين ذو خبرة واسعة.

ويتحدث الفريق أسامة ربيع فى حلقة خاصة من داخل بمبني "مارينا هيئة قناة السويس"، الواقع على ضفاف قناة السويس الجديدة، فى الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر، حيث يتحدث الفريق أسامة ربيع عن رحلة العبور للتنمية بعد إنشاء قناة السويس الجديدة، وأنفاق سيناء، وشبكة الطرق، ونجاح قناة السويس فى التعامل مع السفن خلال أزمة فيروس كورونا.

وكشف الفريق أسامة ربيع، بيان حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة من يناير 2020، وحتى 30 سبتمبر 2020، مشيرًا إلى أن القناة سجلت مرور 14019 سفينة، بزيادة 165 سفينة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، منوهًا إلى أن هذه الفترة شهدت مرور أكبر سفينة حاويات، حيث يصل طولها إلى 400م، وعرضها إلى 61 م، وغاطس 16.5م، محملة بـ23964 حاوية، بحمولة كلية تصل إلى 240 ألف طن.

كما نجحت القناة فى اتمام عملية العبور الناجحة لـ12 ماسورة عملاقة، والتى تُعد أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لمنزلق مواسير مكون من 12 ماسورة عملاقة من طراز"HDPE"، وذلك من خلال قطرها وتوجيهها بمجموعة من قاطرات الهيئة، وإرشادها خلال رحلتها عبر القناة قادمة من النرويج، ومتجهة إلى بنجلاديش، حيث يبلغ طول 6 مواسير منها 620 م بقطر 2.3 م، فيما يصل طول الـ 6 مواسير الأخرى إلى 500 م بنفس القطر، مضيفًا أن القناة شهدت أيضًا مرور ناقلات بترول بكميات بلغت 107 ملايين طن، خاصة بالعديد من البلدان.