الفريق أسامة ربيع: نستهدف بناء مدينتى بورسعيد والسويس الجديتين

كتب – السيد فلاح

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس، إن مدينة الإسماعيلية الجديدة تقع على ضفاف قناة السويس الجديدة، وهى أفضل امتداد لمدينة الإسماعيلية الحالية بسبب موقعها المميز وقربها من محور قناة السويس، وتستهدف خلق مجتمعات تتمتع بحياة أفضل، وتحتوى على جامعات ومدارس وأسواق ومراكز صحية ونواد ومحال تجارية راقية ومنطقة خدمات رئيسية ومبنى جديد للمحافظة ومديرية للأمن، وتستوعب 314 ألف نسمة، وتضم 57 ألف وحدة سكنية، وتحتوى المدينة على 620 فيلا شبه منفصلة و373 فيلا منفصلة.



وأضاف رئيس قناة السويس، فى تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، على "قناة الحياة"، إن هيئة قناة السويس قامت بشراء شقق سكنية فى مدينة الإسماعيلية، وسيجرى نقل شركتين قريبًا للعمل من المدينة الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف بناء مدينة بورسعيد الجديدة وكذلك مدينة السويس الجديدة.

ويتحدث الفريق أسامة ربيع فى حلقة خاصة من داخل بمبني "مارينا هيئة قناة السويس"، الواقع على ضفاف قناة السويس الجديدة، فى الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر، حيث يتحدث الفريق أسامة ربيع عن رحلة العبور للتنمية بعد إنشاء قناة السويس الجديدة، وأنفاق سيناء، وشبكة الطرق، ونجاح قناة السويس فى التعامل مع السفن خلال أزمة فيروس كورونا.

وكشف الفريق أسامة ربيع، بيان حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة من يناير 2020، وحتى 30 سبتمبر 2020، مشيرًا إلى أن القناة سجلت مرور 14019 سفينة، بزيادة 165 سفينة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، منوهًا إلى أن هذه الفترة شهدت مرور أكبر سفينة حاويات، حيث يصل طولها إلى 400م، وعرضها إلى 61 م، وغاطس 16.5م، محملة بـ23964 حاوية، بحمولة كلية تصل إلى 240 ألف طن.

كما نجحت القناة فى اتمام عملية العبور الناجحة لـ12 ماسورة عملاقة، والتى تُعد أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لمنزلق مواسير مكون من 12 ماسورة عملاقة من طراز"HDPE"، وذلك من خلال قطرها وتوجيهها بمجموعة من قاطرات الهيئة، وإرشادها خلال رحلتها عبر القناة قادمة من النرويج، ومتجهة إلى بنجلاديش، حيث يبلغ طول 6 مواسير منها 620 م بقطر 2.3 م، فيما يصل طول الـ 6 مواسير الأخرى إلى 500 م بنفس القطر، مضيفًا أن القناة شهدت أيضًا مرور ناقلات بترول بكميات بلغت 107 ملايين طن، خاصة بالعديد من البلدان.