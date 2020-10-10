العزازى والظواهرى يكشفان خطة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد مع "الباز" فى "آخر النهار"

يستضيف الدكتور محمد الباز، اليوم السبت، في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، كلا من الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور مختار الظواهرى نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى حوار خاص، حول استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2020 / 2021، وما تقدمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لطلابها من أنشطة مختلفة ومتنوعة، كما يتطرقان للحديث عن أوضاع التعليم الجامعى فى مصر.



الدكتور محمد العزازى



الدكتور مختار الظواهرى

ويكشف مسئولا جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا، فى حوارهما مع الإعلامي محمد الباز، عن الدور الذى تلعبه الجامعة فى مساندة الدولة وما قدمته خلال فترة جائحة كورونا، ويتحدثان عن سعى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لإتاحة التعليم المتطور والمتميز بمختلف الكليات التي تحتوى عليها.

ويتطرقان للحديث أيضا عن افتتاح أقسام جديدة بكليات الجامعة ومن بينها قسم الذكاء الاصطناعي بكلية تكنولوجيا المعلومات والذي ينطلق التدريس فيه من العام الدراسي 2020-2021، ورؤية كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، في مجالات التعليم والبحث العلمي على المستوى القومي والاقليمي ومواكبة تطورات التكنولوجيا العالمية.

ويذاع برنامج "آخر النهار"، على قناة النهار فى الساعة التاسعة مساءً.