"الصرف الصحى" بطنطا يتجه لإنتاج أغطية "جى آر بى" للبلاعات منعاً للسرقات المتكررة

أيمن رمضان

علق المهندس معتز رياض، مدير فرع شركة المياه والشرب والصرف الصحى بطنطا، على إنقاذ حصان سقط في بلاعة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، قائلاً: "في التاسعة صباحاً ورد بلاغاً بذلك وتم تشكيل لجنة وإرسال لورد لرفعه وتم إنقاذه"، مرجعاً سبب سقوط الحصان إلى حالات السرقة المتكررة لأغطية البلاعات.



وأضاف "رياض"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، قائلاً: "الموضوع في سرقة أغطية البلاعات..لأن حالات سرقة كثيرة لأغطية البلاعات والموضوع محتاج تكاتف مجتمع مدنى ومن كافة الأجهزة كون حالات الشرقة كثيرة".



ولفت "رياض"، إلى أن هناك 50 ألف غطاء غرفة وبلاعة بطنطا، مناشداً المواطنين سرعة الأبلاغ عن سرقة أغطية البلاعة من أجل اتخاذ اللازم للحفاظ على الجميع، مشيراً إلى أن هناك توجه من الشركة إلى صناعة أغطية الـ"جى آر بى"، للبلاعات كونها لا تغرى السارق مثل الأغطية الحالية، وتابع: "هذا النوع من الأغطية الجديدة مصنع من مادة البلاستك المقوى".