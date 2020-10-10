"الصحفيين" تقرر مد فترة إعفاء أعضاء صندوق التكافل المتأخرين عن سداد الاشتراكات

كتب محمد السيد

قرر مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان رئيس مجلس إدارة الصندوق، مد فترة إعفاء أعضاء الصندوق المتأخرين عن سداد الاشتراكات والقروض من غرامة التأخير ورسم إعادة القيد حتى آخر شهر أكتوبر 2020.

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين قرر من قبل منح الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم أبو راس، عضوية نقابة الصحفيين الشرفية، وذلك تخليدا لذكراه وتكريما لدوره الرائد في العمل الصحفي، جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين.

وقال حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين فى تصريحات صحفيه له، إن المجلس وافق بالإجماع على منح الزميل الراحل إبراهيم أبو راس عضوية نقابة الصحفيين الشرفية الذي رحل عن عالمنا الاسبوع الماضي بعد صراع طويل مع المرض اللعين وقبل أن يحقق حلمه في الالتحاق بنقابة الصحفيين.

وأضاف الرمحي، أن تكريم نقابة الصحفيين للزميل الراحل إبراهيم أبو راس يأتي تقديرا لدوره البارز في العمل الصحفي وما قدمه من أعمال وأبحاث وتغطيات متنوعه في كافة الأعمال والألوان الصحفية، فضلا عن تفرده وتميزه في الملف الديني، فضلا عن تفرده في ملف التيارات الفكرية الإسلامية والمسيحية واليهودية.