الصحة العالمية تعلن انضمام الصين إلى جهود إيصال لقاح كورونا للجميع

كتبت هند المغربى

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الصين من بين ثلاث دول إضافية وقعت على مبادرة عالمية تهدف إلى ضمان الوصول العادل والمنصف إلى لقاح كورونا كوفيد-19 بمجرد تطويره بالإضافة الى كوريا وجزيرة ناورو، ما رفع العدد الإجمالى للدول والاقتصادات المشاركة إلى 171 دولة، لافتة إلى أن كلاً من الولايات المتحدة وروسيا لم توقع حتى الآن.

ومن جانبه قال ادهانوم تيدروس مدير منظمة الصحة العالمية "العالم ينتظر بفارغ الصبر نتائج تجارب اللقاحات ضد كوفيد-19 اللازمة للحصول على تصريح من منظمة الصحة العالمية، لافتا بمجرد أن نحصل على لقاح فعال، يجب علينا أيضًا استخدامه بشكل فعال، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي التأكد من أنه متاح لجميع البلدان بشكل عادل.

وأكد مدير المنظمة أن الآلية العالمية ستعمل على توصيل مليارى جرعة بنهاية العام المقبل، ولديها حاليًا أكبر مجموعة من اللقاحات المحتملة، مع العديد منها في التجارب البشرية المتقدمة.

وعن أهمية انضمام الصين للجهود قال الدكتور بروس أيلوارد، كبير المستشارين: "كلما زاد عدد البلدان التي تشارك في مرفقCOVAX ، زادت الفرصة لتكون قادرًا على طرح اللقاحات بأسرع ما يمكن ، قدر الإمكان ، لتقليل مخاطر الإصابة بالفيروس".

وأضاف أن التفاصيل حول التحاق الصين "لا تزال قيد الإعداد"، مع توقع معلومات محددة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأعرب تيدروس عن تقديره لـ "هذا العمل التضامني"، الذي يتماشى مع مبادرة أخرى لتبادل المعرفة العلمية والبيانات والملكية الفكرية في جهود دحر المرض.

فيما هنأ مدير الصحة العالمية برنامج الغذاء العالمي برنامج الأغذية العالمى لحصولة على جائزة نوبل للسلام ومن جانبه قال الدكتور مايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية "برنامج الأغذية العالمي لا يطعم الجياع فحسب، بل ينقل معظم القوى العاملة الإنسانية إلى أكثر البيئات قسوة".