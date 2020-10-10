الشرطة فى كوريا الجنوبية تقيم حواجز لمنع مسيرات يوم "الهانجول" بسبب كورونا

وكالات

حشدت الشرطة فى كوريا الجنوبية، مئات الحافلات، لتطويق ساحة "كوانجهوامون" في وسط سيئول والمناطق المجاورة، لمنع المسيرات غير القانونية واسعة النطاق وسط مخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الجماعات المدنية المحافظة قد خططت لتنظيم احتجاجات ضد الحكومة في الساحة في عطلة يوم الأبجدية الكورية "الهانغول"، لكن المحكمة أصدرت حظرًا للتجمع، مشيرة إلى مخاوف من أن تلك التجمعات قد تنشر كوفيد-19.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية أن الحكومة اتخذت موقفًا صارمًا ضد المسيرات بعد أن تم إلقاء اللوم جزئيًّا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 15 أغسطس في الزيادة الحادة في حالات الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية.





وبموجب إرشادات الحكومة لمكافحة الفيروس المعمول بها حاليًّا، تُحظر التجمعات في الهواء الطلق لأكثر من 100 شخص.

وبدلا من ذلك، نظم النشطاء احتجاجات على نطاق صغير ومؤتمرات صحفية في وسط مدينة سيئول، ومن المقرر أن ينظم بعض المحافظين مسيرات مناهضة للحكومة بالسيارات (درايف ثرو) في جنوب سيئول في وقت لاحق .

ووفقا لوكالة شرطة العاصمة سيئول، فإن حوالي 11 ألف شرطي يقومون بواجبهم لإدارة الوضع.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن 54 إصابة جديدة بكوفيد -19 اليوم، من بينها 38 إصابة محلية، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 24,476 إصابة، وفقا لوكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA).