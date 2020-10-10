الشرطة فى كوريا الجنوبية تقيم حواجز لمنع مسيرات يوم "الهانجول" بسبب كورونا

حشدت الشرطة فى كوريا الجنوبية، مئات الحافلات، لتطويق ساحة "كوانجهوامون" في وسط سيئول والمناطق المجاورة، لمنع المسيرات غير القانونية واسعة النطاق وسط مخاوف من فيروس كورونا المستجد.
وكانت الجماعات المدنية المحافظة قد خططت لتنظيم احتجاجات ضد الحكومة في الساحة في عطلة يوم الأبجدية الكورية "الهانغول"، لكن المحكمة أصدرت حظرًا للتجمع، مشيرة إلى مخاوف من أن تلك التجمعات قد تنشر كوفيد-19.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية أن الحكومة اتخذت موقفًا صارمًا ضد المسيرات بعد أن تم إلقاء اللوم جزئيًّا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 15 أغسطس في الزيادة الحادة في حالات الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية.
وبموجب إرشادات الحكومة لمكافحة الفيروس المعمول بها حاليًّا، تُحظر التجمعات في الهواء الطلق لأكثر من 100 شخص.
وبدلا من ذلك، نظم النشطاء احتجاجات على نطاق صغير ومؤتمرات صحفية في وسط مدينة سيئول، ومن المقرر أن ينظم بعض المحافظين مسيرات مناهضة للحكومة بالسيارات (درايف ثرو) في جنوب سيئول في وقت لاحق .
ووفقا لوكالة شرطة العاصمة سيئول، فإن حوالي 11 ألف شرطي يقومون بواجبهم لإدارة الوضع.
وأبلغت كوريا الجنوبية عن 54 إصابة جديدة بكوفيد -19 اليوم، من بينها 38 إصابة محلية، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 24,476 إصابة، وفقا لوكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA).
فيما أعربت السلطات الصحية عن قلقها من انتشار فيروس كورونا المستجد بسبب التنقلات واسعة النطاق خلال عطلة يوم الأبجدية الكورية "هانجول" التي تستمر 3 أيام في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر، داعية إلى الالتزام بإرشادات الوقاية من الفيروس.
وقالت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونج أون-كيونج" في مؤتمر صحفي ، إنه ما زالت هناك عوامل تزيد من خطر انتشار الفيروس، مثل تداعيات انتقال العدوى أثناء عطلة عيد الشكر "تشوسوك"، وعطلة يوم "هانجول".
وحثت "جونج" على الالتزام بإرشادات الوقاية من الفيروس مثل ارتداء الكمامات وغسل اليدين والحفاظ على مسافة مترين خلال الفترة الخاصة التي ستنتهي في يوم 11 أكتوبر.
وقالت إنه لا توجد زيادة حادة فورية في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بعد عطلة تشوسوك، لكنها طلبت من الأمة بأكملها أن تكون في حالة تأهب قصوى حتى 11 أكتوبر.
ودعت إلى عدم القيام بالأنشطة الدينية وجها لوجه، والامتناع عن تنظيم التجمعات أو المشاركة فيها خلال عطلة يوم "هانجول".
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