الشرطة تفرق احتجاجا مناهضا للكرملين في شرق روسيا

رويترز

قالت السلطات المحلية إن الشرطة فرقت بالقوة احتجاجا مناهضا للكرملين في أقصى شرق روسيا، اليوم السبت، واعتقلت 25 شخصا ردا على ما وصفته بمحاولة غير قانونية لإقامة خيام للمحتجين في ساحة مركزية.

واستمرت الاحتجاجات في مدينة خاباروفسك على مدى الأشهر الثلاثة الماضية اعتراضا على أسلوب تعامل الرئيس فلاديمير بوتين مع أزمة سياسية محلية.

وكشف مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي أفراد شرطة يحملون هراوات ويرتدون دروعا للحماية أثناء تفريق المحتجين وتفكيك الخيام فيما صاحت امرأة "في أي بلد تعيشون؟".

وبدأ سكان خاباروفسك التي تبعد 6110 كيلومترات شرقي موسكو احتجاجات أسبوعية بعد اعتقال سيرجي فورجال حاكم الإقليم الذي يتمتع بشعبية لاتهامه بالقتل وهو ما ينفيه.

وتسلط الاحتجاجات الضوء على الغضب بين البعض في الشرق الأقصى بسبب ما يرون أنها سياسات نابعة من السلطات المنفصلة عنهم في موسكو والتي يقولون إنها تتجاهلهم منذ سنوات.