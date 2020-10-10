السيسي يقبل هدية من إحدى الفتيات ويرد على طلبها: هتكونى موجودة بافتتاح العاصمة الجديدة

كتب عامر مصطفى

أهدت فتاة صغيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي هدية تذكارية أثناء افتتاحه معرض "تراثنا"، اليوم السبت، ليرد الرئيس: "طبعا أقبلها دى جميلة"، فقالت الفتاة: "أنا بطلب من حضرتك منح أكمل دراسة، وكمان أنا بعزف بيانو ونفسى أعزف قدام حضرتك"، ليرد الرئيس:" إن شاء الله تكونى موجودة فى افتتاح العاصمة الإدارية".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المعرض يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.