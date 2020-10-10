السيسى يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية بمشاركة 600 صانع.. أخبار مصر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: الرئيس السيسى يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية بمشاركة 600 صانع.

الرئيس السيسى يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية بمشاركة 600 صانع

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

البابا تواضروس يدشن مذابح كنيسة مارجرجس بالإسكندرية

دشن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم مذابح كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الشاطبى بالإسكندرية، والتى يرجع تاريخ إنشاؤها إلى الربع الأخير من القرن التاسع عشر.

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 838 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 5 جنيهات، وذلك على خلفية صعود أوقية الذهب إلى 1930 دولارا، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 838 جنيها للجرام.

اتحاد العمال يرد على أكاذيب الجزيرة ويوضح حقيقة الأحداث بالمؤسسة الثقافية

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانا اليوم السبت، بشأن الأحداث الجارية بالمؤسسة الثقافية العمالية، وذلك ردا على أكاذيب الجزيرة بوق الجماعة الإرهابية، والتى صورت عمال الجامعة العمالية بغير وجه الحقيقة، لإحداث حالة من عدم الاستقرار لضرب التنمية والتطور بالبلاد.

التعليم العالى تعلن خطة الدراسة بالعام الجديد: تعتمد على نظام التعليم الهجين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن خطة الدراسة للعام الجامعى الجديد تعتمد على نظام التعليم الهجين وهو الذى يمزج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية.

إحالة أوراق المتهم بقتل النقيب عمر عبد العظيم معاون مباحث أبو حماد للمفتى

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، وسكرتارية محمد فاروق، إحالة أوراق المتهم "إسلام إمام عطوة سليمان" إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاشتراكه مع أخرين لقوا مصرعهم على يد الشرطة فى واقعة قتل معاون مباحث أبوحماد النقيب "عمر ياسر عبد العظيم"، وحددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من دور شهر نوفمبر للنطق بالحكم.

إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق الأسبوع الجارى

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن مكتب التنسيق يواصل فرز رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق بمرحلة تقليل الاغتراب لإعادة توزيع الطلاب وفقا لرغباتهم وفى حدود القواعد المنظمة للتحويل المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية.

حقيقة الجزيرة الإرهابية وأكذوبة اختطاف فتيات مصر.. فيديو

لا تدخر قناة الجزيرة الإرهابية جهدها لإثارة الفتن وإشعار المواطن المصرى بعدم الأمان فى وطنه، وأحدث ما فعله بوق جماعة الإخوان الإرهابية هو نشره شائعات تزعم اختطاف الفتيات فى مصر.

تعرف على آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجا

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة، والتى تشمل 143 قرية، فى 11 محافظة، مشيرة إلى أن منهم 8 محافظات فى الصعيد، و98.5% من القرى الأكثر فقرًا تقع فى الوجه القبلي‪.

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واحتيال بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال أسبوع

وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منها ضبط قضايا اختلاس واحتيال واتجار فى النقد الأجنبى بقيمة 2.3 مليار جنيه، خلال أسبوع.

وزير الإسكان: مشروع بحيرة عين الصيرة يغير وجه المنطقة ويتكامل مع متحف الحضارة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، بمحافظة القاهرة، يرافقه قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المنفذة.

البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "توشكى" مع الفرقاطه الإسبانية ( REINA SOFIA ) .

الرى: فيضان هذا العام عال ويستمر لمنتصف نوفمبر.. ونتعامل معه لاستيعاب المياه

عقدت اليوم اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل تواصل اجتماعاتها الدورية برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائى الحالى وتأثيره على إجمالى الموارد المائية فى مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه .

محمود الشحات يكشف كواليس صورته مع محمد رمضان: قالى أنت رقم 1 بالتلاوة

كشف الشيخ محمود الشحات أنور، كواليس الصورة التى جمعته مع الفنان محمد رمضان، وتداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن الصورة التقطت فى عزاء بمدينة 6 أكتوبر لأحد رجال الأعمال، وكان به عدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير.

الأوقاف تعلن افتتاح 44 مسجدا الجمعة المقبل فى 11 محافظة

أعلنت وزارة الأوقاف عن أنه سيتم يوم الجمعة المقبل، افتتاح 44 مسجدًا وذلك فى 11 محافظة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 383 مسجدًا حتى الآن، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.

غلق باب تسجيل بيانات المصريين بالخارج على موقع الوطنية للانتخابات اليوم

تنتهى اليوم السبت، المدة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسجيل المصريون بالخارج بياناتهم على الموقع الرسمى للهيئة، وذلك حتى يتمكنوا من التصويت فى انتخابات مجلس النواب عبر البريد، خلال الأيام المحددة للاقتراع.

مصر تدفع بأمانى أبو زيد للمنافسة فى انتخابات مفوضى الاتحاد الأفريقى

قالت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى، أن لجنةً الأفارقة البارزين المعنية بتقييم كفاءة وقدرات المرشحين فى انتخابات الاتحاد القادمة إنتهت إلى استبعاد 64 مرشحا من المرشحين لانتخابات المفوضين القادمة على ست مقاعد من أصل 89 مرشحا، وأوضحت نجم - فى بيان اليوم /السبت/ - أن انتخابات المفوضيين على المقاعد الست القادمة ستجرى بين 25 مرشحا فقط من 18 دولة طبقا لقرار لجنة الأفارقة البارزين من دول هى (مصر، وإنجولا، جامبيا،سيراليون، وزامبيا، وأوغندا، وموريشيوس، وتنزانيا، وجنوب افريقيا، وإثيوبيا، ورواندا، وزيمبابوى، وكينيا، ونيجيريا، وبوركينافاسو، وكوت ديفوار، وموريتانيا، والمغرب) .

رانيا المشاط: الاستثمار برأس المال البشرى أولوية ويحقق التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، فى الاجتماع الوزارى لمشروع رأس المال البشرى، بعنوان "الاستثمار فى رأس المال البشرى فى زمن Covid-19"، وذلك فى إطار الاجتماعات السنوية لمجوعة البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى والتى تنعقد هذه المرة بشكل افتراضى، استجابة لما فرضته جائحة كورونا.

18 أكتوبر.. القضاء الإدارى ينظر دعوى مرتضى منصور على قرار اللجنة الأولمبية

حددت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، جلسة 18 اكتوبر الجارى، لنظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، يطالب التى يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الاولمبية المصرية، والزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادى الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، بدلًا من مرتضى منصور، الذى تم ايقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات.

CNN

تقر بتفوق الصين على الولايات المتحدة فى سباق لقاحات كورونا

قالت شبكة "سى أن إن" الأمريكية أن السعى العالمى لتطوير لقاح كورونا يكتسب زخما، لكن بسبب إحباط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وحذر صناع الأدوية والمنظمين الأمريكيين، أصبحت الصين فى المقدمة حتى الآن.

التضامن تعلن بدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة فى 375 قرية خلال أيام

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة، والتى تشمل 143 قرية، فى 11 محافظة، مشيرة إلى أن منهم 8 محافظات فى الصعيد، و98.5% من القرى الأكثر فقرًا تقع فى الوجه القبلي.

التعليم توجه المديريات بغلق مراكز الدروس الخصوصية وصيانة المدارس قبل بدء الدراسة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية الموجودة بالتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى أنشطة تعليمية خارج المدرسة، وذلك فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد المقرر أن ينطلق 17 أكتوبر الجارى.

الأرصاد تتوقع غدا طقسا مائلا للحرارة والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، ويسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس والبحر الحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس حار على شمال الصعيد، والرياح نشطة على بعض المناطق،شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

الهجرة تبحث حل أزمة مصريين تعرضوا للنصب من شركة وهمية زعمت إعادتهم للكويت

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا بالمستشار حمادة الصاوى، النائب العام، لبحث شكوى مقدمة من مصريين بالخارج، أفادو بأن عددهم يصل إلى 300 مواطن، تعرضوا لعملية نصب من شخصين زعما إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجر صحى بدولة الإمارات، وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، جاء ذلك فى ضوء حرص وزيرة الهجرة على رعاية مصالح المصريين بالخارج.

احتفالا بنصر أكتوبر.. "مستقبل وطن" يطرح أوبريت "مصر حكاية" بمشاركة 10 نجوم

بمشاركة عدد من المطربين والنجوم، طرح أوبريت جديد "مصر حكاية"، والذى يشارك فيه محمد فؤاد، ومدحت صالح، ووائل جسار، وهشام عباس، ودياب، وأمينة، ومى سليم، وياسمين على، وحسن شاكوش، ويأتى الأوبريت إهداء من حزب مستقبل وطن.

مطار القاهرة ينقل 25 ألف راكب على متن 221 رحلة سفر ووصول

يشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، اعلى معدل تشغيل يومى للرحلات الدولية والداخلية منذ عودة حركة الطيران المنتظم فى شهر يوليو الماضى، حيث يستقبل المطار على مدار اليوم، 110 رحلات طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالى 13567 راكبا، كما يغادر المطار 111 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 11993 راكبا.

غرف عزل ومسح حرارى للطلاب.. محافظة القاهرة تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسى الجديد 2020/ 2021، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب .

مستندات.. مرتضى منصور يطعن رسميًا أمام مجلس الدولة على قرار اللجنة الأولمبية

أقام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الاولمبية المصرية، والزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادى الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، بدلًا من مرتضى منصور، الذى تم ايقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخصيص قطعة أرض بمركز بئر العبد لصالح الأوقاف

نشرت الجريدة الرسمية، قرارا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمركز بئر العبد بشمال سيناء لصالح وزارة الأوقاف.

السيسى يوافق على تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 444 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الموقع بتاريخ 6 أغسطس 2020

البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يعتمد استراتيجية 2021 – 2025

اعتمد مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الاستراتيجية الجديدة للبنك 2021 - 2025، وذلك خلال الاجتماعات السنوية التى تمت على مدار الأسبوع الماضى، ومثلت مصر فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وشهدت العديد من الفعاليات من خلال شبكة الإنترنت، من أهمها انتخاب الفرنسية، أوديل رينو باسو، فى رئاسة البنك كأول سيدة تتولى هذا المنصب.