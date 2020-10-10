السويد تدعو لتجنب احتفالات عيد الهالوين هذا العام بسبب كورونا

كتب محمد تهامى زكى

دعت هيئة الصحة العامة فى السويد، إلى تجنب الاحتفالات المعتادة بعيد الهالوين، الذى يصادف هذا العام يوم 31 أكتوبر، تجنبا للمزيد من تفشى وانتشار عدوى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، حيث دعت المحتفلين إلى ضرورة الحفاظ على مسافة تباعد اجتماعى، معتبرة أنه ليس من المناسب للأطفال القيام بجمع الحلوى من منازل الآخرين هذا العام.

ووفقا لموقع alkompis السويدى، قالت كارين تيجمارك ويزيل، المسؤولة فى هيئة الصحة العامة، إنه يمكن للأطفال زيارة منازل الأشخاص الذين يعرفوهم، يجب أن نعلم أنه قد تحدث عدوى، معتبرة أن لمس الأطفال نفس الأبواب وأوعية الحلوى ذاتها، ربما ينقل العدوى لهم وبالتالى ينقلوها لغيرهم من أفراد أسرتهم.

وأوضحت كارين، أنه من الضرورى على الآباء التحدث لأطفالهم بهذا الخصوص والتوضيح لهم أننا فى جائحة.