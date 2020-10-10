السفر والسياحة مساهم رئيسى فى الناتج المحلى والعمالة بالهند.. اعرف التفاصيل

كتبت آمال رسلان

أكد المجلس العالمى للسفر والسياحة (WTTC) على دعم الهند لقطاع السفر والسياحة من خلال العمل مع القطاع الخاص فى مواجهة أزمة وباء كورونا.

وقالت جلوريا جيفارا، الرئيس والمدير التنفيذى، WTTC، فى بيان ط "نود أن نشكر حكومة الهند على دعمها المستمر والتزامها بالسفر والسياحة. كما نعرب عن امتناننا لاعترافنا بأن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا للتعافى".

وقالت جيفارا، أن الهند هى وجهة سياحية رئيسية وبالتالى فهى حليف استراتيجى لتعزيز انتعاش نشاط السفر والسياحة فى المنطقة.

وقالت: "فى عام 2019، شكل قطاع السفر والسياحة فى الهند 6.8% من إجمالى الناتج المحلى للبلاد، و8% من إجمالى العمالة".

كما أشارت إلى أنه من الضرورى العمل من أجل أجندة واحدة وإعادة تنشيط السفر الدولى لإفادة ملايين الأشخاص فى الهند الذين يعتمدون على القطاع فى معيشتهم.

وقال جيفارا: "لتحقيق هذه الغاية، من الضرورى تنفيذ بروتوكول اختبار دولى عند المغادرة لإزالة الحجر الصحى الضار وقيود السفر. وسيتطلب ذلك تعاونًا دوليًا".