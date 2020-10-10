السرعة والسير عكس الاتجاه سبب مصرع سائق توك توك بحادث تصادم أعلى الدائرى

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة السلام في حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي اعلي دائري السلام، والذى اسفر عن وفاة شخص واصابة اخر، ان السرعة الزائدة السبب الرئيسى فى وقوع الحادث، بالإضافة إلى سير التوك توك عكس الاتجاه بالمخالفة.

كانت نيابة السلام امرت بالتصريح بدفن جثة سائق توك توك لقي مصرعه، في حادث تصادم المركبة الخاصة به وسيارة ملاكي أعلى دائري السلام وامرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص آخر أصيب في نفس الحادث وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني. وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع سائق التوك التوك وإصابة آخر تم نقلهم إلى المستشفى، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بدفن جثة السائق، ونقل المصابين إلى المستشفى، حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية