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الرئيس السيسي يتفقد أجنحة معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية.. "فيديو"

السبت، 10 أكتوبر 2020 08:15 م
الرئيس السيسي يتفقد أجنحة معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية.. "فيديو"
ماجد تمراز

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تفقد الرئيس السيسي عددا من أجنحة المعرض، وتفقد المنتجات التي يتم إنتاجها داخل كل جناح.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن إقامة المعرض تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.


السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

معرض تراثنا

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