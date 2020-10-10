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الرئيس السيسى يوجه بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل

السبت، 10 أكتوبر 2020 06:08 م
الرئيس السيسى يوجه بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل الرئيس السيسى يوجه بدعم المخصصات المالية
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل خاصة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية. 
 
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل لاتمام خططها الحالية وتلك المستقبلية والتوسع فيها، أخذاً في الاعتبار أن قطاع النقل بكافة مكوناته يشكل إحدى أهم دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويمثل عنصراً حيوياً في الحياة اليومية للمواطنين.
 
جانب من الاجتماع (1)
 
جانب من الاجتماع (2)
 
جانب من الاجتماع (3)
 
جانب من الاجتماع (4)

 


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