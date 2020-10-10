اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أكتوبر 2020 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية بمشاركة 600 صانع

السبت، 10 أكتوبر 2020 05:11 م
الرئيس السيسى يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية بمشاركة 600 صانع الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 
 
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن إقامة المعرض تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

السيسى

تراثنا

الرئيس السيسى

معرض تراثنا

السيسي يفتتح معرض تراثنا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة