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الرئاسة: الرئيس السيسى يفتتح اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

السبت، 10 أكتوبر 2020 09:43 ص
الرئاسة: الرئيس السيسى يفتتح اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 
 
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن إقامة المعرض تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية و التوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.
 

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