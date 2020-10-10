الداخلية تضبط قضايا اختلاس واحتيال بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واستهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (364) متهم ، وبحوزتهم (24 قطعة أسلحة نارية – 68 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 4 قطع سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط عدد (12) عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن (القليوبية – السويس – أسيوط) بإجمالى مضبوطات (11) قطعة سلاح (7 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – فرد خرطوش – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة– 150 جرام من مخدر الأستروكس) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل - سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص - مخدرات"..كما أن البعض منهم محكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

ولاحقت الداخلية تجارة السلاح، ونجحت في ضبط (844) قطعة سلاح نارى (1 رشاش – 71 بندقية آلية – 127 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 73مسدس – 572 فرد محلى الصنع – 1001 طلقة مختلفة الأعيرة – 1234 قطعة سلاح أبيض)، فضلاً عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها (1 بندقية رصاص – 2 فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع).

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة من ضبط (7) تشكيلات عصابية ، ضموا (27) متهماً ، إرتكبوا (18) حادث سرقة متنوع، فضلاً عن ضبط (39) قضية أحداث، وإعادة (5) سيارات مُبلغ بسرقتها.

وكشفت أجهزة الأمن غموض (59) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (97) متهماً.

ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ (428803) حكم قضائى، بينها (1907) حكم جناية، و(152351) حكم حبس، و(205533) غرامة، و(69012) مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية على الأسواق، ونجحت في ضبط (8639 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (134) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (378 إسطوانة بوتاجاز).. تقدر قيمة الغاز المدعم (51030 ) جنيه، وضبط (8) قضايا مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (6000 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8497) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (908,899) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (224) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (387,999) طن ، وكذا ضبط (116) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (26٫102) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (75912) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (61650045) جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1514) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، بينها ضبط (153) قضية ضرائب عامة، كشف (35) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (148) قضية فى مجال الجمارك ، (10) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (394) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (497) حكم قضائى، (251) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (16) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الأجنبى ، تحويلات مالية غير مشروعة ، توظيف أموال ، تهريب جمركى) ، (10) قضايا فى مجالات (إختلاس وإستيلاء على المال العام ، إحتيال مصرفى ، غسل أموال ، كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (2393515082 جنيه مصرى)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط (1390) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط

(1) تشكيل عصابى ضم (2متهمين) إرتكبوا واقعة "نشل".

ونجحت مباحث المصنفات في ضبط (35) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط (624) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (509) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (95) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم ) ، (176) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (82) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (387) لنش سياحى.

وأسفرت الجهود فى مجال أمن الموانئ عن ضبط (29) قضايا تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (86) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب، وفي مجال الأمن السياحى تم ضبط (1110) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط (1094) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1195) متهم، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (198٫739 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (384٫573 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (25٫20 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (22٫678 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (587 جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (179جرام)، وكمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (31 جرام)، و (52738) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وتمكنت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك من ضبط (10) قضايا بإجمالى (10) متهمين .. بمضبوطات بلغت (400 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (198193) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (41957 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 28 قيادة تحت تأثير مخدر ، 7269 موقف عشوائى).

وأثمرت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) عن ضبط (7310) قضية تموينية متنوعة، وغلق (2043) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط (268) قضية مقاهى مخالفة، وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط ( 10327سائق نقل جماعى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.