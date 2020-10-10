الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسوان

كتب محمود عبد الراضي ـ أسوان عبد الله صلاح

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر والإتجار بالمواد المخدرة بأسوان، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط التشكيلات العصابية من المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة للاسلحة والذخائر غير المرخصة ومشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان من ضبط "3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية" لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر والإتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من مسكن أحدهم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازة وإخفاء المواد المخدرة والأسلحة النارية، وضُبط بحوزتهم "12 طبنجة- 20 طلقة نارية "مصنعة" – كمية من مخدر الحشيش- كمية من أجزاء وأدوات التصنيع - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة- سيارة".

واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات البيع ، والهواتف لسهولة الإتصال بعملائهم ، والسيارة لتسهيل عملية التنقل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.