الخارجية تعزى دولة الجزائر فى ضحايا حادث الانفجار الناجم عن تسرب للغاز

أعرب أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة للجزائر الشقيقة في ضحايا حادث الانفجار الناجم عن تسرب للغاز بأحد أحياء مدينة البيض، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء الجزائريين.



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية وقوف مصر إلى جانب الجزائر في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين.



وكان وقع انفجار ضخم بوسط مدينة البيض جنوبي غرب الجزائر، أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 16 جريحا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام جزائرية، فيما تداول العديد من رواد تويتر صورا وفيديوهات ترصد اللحظات الأولى من الانفجار.

وقال جهاز الدفاع المدني الجزائري أنه تم نقل الجرحى الذين تم إسعافهم في موقع الانفجار إلى المستشفى المحلي، مشيرا إلى تسجيل انهيار كلي لبنايتين تتألفان من طابقين، وكذا تسجيل انهيارات جزئية في جدران 6 عقارات أخرى.