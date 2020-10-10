الجنايات تنتظر سائقا وعاملا لمحاكمتهما بتهمة حيازة 10 آلاف جنيه مزورة بالساحل

قررت نيابة الساحل، إحالة سائق "توك توك"وعاطل لمحكمة الجنايات، لمحاكمتهما بعد القبض عليهما متلبسين بحيازة 10 آلاف جنيه مزورة، حيث ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على سائق توك توك وعاطل بحوزتهما 10 آلاف جنيه مزورة فى الساحل، وذلك بعد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق توك توك وعاطل، مقيمان بمحافظة القليوبية، أثناء استقلالهما مركبة "توك توك" ملك الأول بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهما (100 ورقة مالية فئة 100 جنيه مصرى) بإجمالى مبلغ 10000 جنيه (مقلدين).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات المقلدة بقصد ترويجها على عملائهما، وأضافا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية "لا يمكنهما الإرشاد عنه" مقابل 600 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.