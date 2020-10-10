التلاميذ أسوأ بعد عودتهم للمدارس .. نصائح لتعديل سلوكهم من جديد

كتبت نهير عبد النبى

بعد دخول بعض المدارس اكتشف المعلمين أن الأطفال يسيئون التصرف أكثر بعد قضاء شهور خارج الفصل الدراسي أثناء الإغلاق، ووجدت دراسة استقصائية أجرتها مجلة Tes للمعلمين ومساعديهم وقادة المدارس أن 69 في المائة يعتقدون أن الأطفال كانوا أكثر شقاوة بما في ذلك ستة في المائة ممن رأوا أن السلوك يزداد سوءًا "بشكل كبير".

وحسب ما ذكرته الديلى ميل البريطانية ، قال ربع المستجيبين إن معايير السلوك تراجعت بشكل ملحوظ وانخفضت بنسبة 38 في المائة بشكل طفيف، أفاد 31 في المائة فقط من موظفي المدرسة البالغ عددهم 6714 الذين شملهم الاستطلاع أنهم لم يواجهوا أي تراجع في السلوك.

تم إلقاء اللوم على السلوك السيئ على التوقف لمدة ستة أشهر عندما تم إغلاق المدارس لوقف انتشار الفيروس، قدمت بعض المدارس دروسًا عن بُعد وحزمًا تعليمية أثناء الإغلاق ، لكن البعض الآخر ترك الآباء لتعيين معظم العمل، يقال إن التلاميذ يكافحون للعودة إلى روتينهم اليومي بينما مخاوف من فيروس كورونا تستغلهم أيضًا.

وحسب ما ذكره موقع washingtonpost فهناك بعض النصائح لتعديل سلوك الطفل وهى

1:تحدثى مع طفلك دائما عن سلوكه السئ وألفتى نظره حتى لا يكرر الخطأ.

2:عودى طفلك على تصحيح أخطائه بنفسه حتى يشعر بالخطأ ويعتمد على نفسه.

3:تجنبى الاستهزاء بطفلك أو توبيخه بالكلمات والتصرفات وخصوصا أمام الاخرين.

4:اتبعى مع طفلك أسلوب العقاب والثواب ، وكافئيه عندما يفعل اشياء محببة وعاقبيه عندما يخطأ.