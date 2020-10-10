التعليم تناقش غدا الاستعدادات النهائية للعام الدراسى الجديد مع المديريات

محمود طه حسين

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غداً الأحد، اجتماعا موسعا عبر شبكة الفيديوكونفرانس مع مديرى المديريات ومسئولى التعليم العام على مستوى الجمهورية لبحث الاستعدادات النهائية، وخطة عمل المدارس وجداول الحضور والدراسة بالعام الدراسى الجديد فى ظل تداعيات واستمرار فيروس كورونا.



وقالت مصادر مسئولة، إنه من المقرر أن يتم مناقشة الاجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها داخل المدارس لحماية الطلاب من كورونا، وتوجيهات الوزارة الخاصة بغلق أى منشآة فى حالة ظهور كورونا، والوقوف على الموقف النهائى لتسليم الكتب المدرسية وموقف الصيانة البسيطة للمدارس ومجموعات التقوية التى تنظمها المدارس مع الإدارات كبديل للدروس الخصوصية، لتحقيق عام دراسي منضبط.



أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل وملامح العام الدراسى الجديد، اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى أيام الحضور فى كل صف دراسى للعام الدراسى الجديد.



- يبدأ العام الدراسي الجديد 2021 17 أكتوبر 2020

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع.

ـ بالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع



- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا.

ـ بالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة



- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادى سيكون الحضور يومين أسبوعيًا



- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي الحضور يومين أسبوعيًا.





