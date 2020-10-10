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التطوير يدق أبواب سور مجرى العيون.. بدء تنفيذ 60 عمارة سكنية (فيديو)

السبت، 10 أكتوبر 2020 10:44 م
التطوير يدق أبواب سور مجرى العيون.. بدء تنفيذ 60 عمارة سكنية (فيديو) سور مجرى العيون
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع محافظة القاهرة فى إنشاء 60 عمارة سكنية بمشروع تطوير سور مجرى العيون بمصر القديمة، ضمن المشروع المقام على 90 فدان خلف سور مجرى العيون، ضمن خطة تطوير العشوائيات.
 
ورصد "اليوم السابع" بدء أعمال إنشاء العمارات السكنية خلف سور مجرى العيون بالفسطاط بمصر القديمة، حيث بدأت إحدى شركة المقاولات إنشاء عمارتين من إجمالى 60 عمارة سكنية، تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية.
 
 
وكشف الدكتور محمد الخطيب استشارى مشروع تطوير سور مجرى العيون، أن العمارات السكنية الجارى إنشائها خلف سور مجرى العيون، سوف يتم طرحها بشكل استثمارى لتغطية نفقات المشروع، وستقع على أطراف مشروع التطوير، لتحيط بالمنطقة الجارى تطويرها خلف السور التراثى.
 
وأضاف استشارى المشروع لـ"اليوم السابع"، أن العمارات السكنية ستبدأ من طريق صلاح سالم، حتى سور مجرى العيون، وستكون بارتفاعات تدريجية أرضى و6 أدوار من ناحية طريق صلاح سالم، وتنخفض باقترابها من سور مجرى العيون لتكون أرضى و5 أدوار ثم أرضى و4 أدوار ثم أرضى و3 أدوار، حتى لا ترتفع عن السور.
 
وأوضح الخطيب، أن العمارات السكنية ستكون ذات طراز معمارى يناسب المنطقة التاريخية المحيطة بها، بالإضافة إلى تنفيذها على أكثر من نموذج فمنها غرفتين وصالة و3 غرف وصالة لتناسب الجميع، وعددها 60 عمارة سكنية.

القاهرة

تطوير العشوائيات

سور مجري العيون

مصر القديمة

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