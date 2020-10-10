التصريح بدفن جثة عجوز لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت عجوز فى الرابعة والخمسين من العمر مصرعها بسوهاج عقب تعرضها لصعق كهربائى بعد ملامسة أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا يفيد بوفاة عجوز صعقا بالكهرباء بمنزلها بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة، وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم أسامة طنطاوى وكيل الفرع والرائد عزت سليمان رئيس وحدة مباحث المركز وصول "زبيده ا" 54 سنة ربة منزل تقيم بناحية المجابرة دائرة المركز إلى مستشفى جرجا العام جثة هامدة ادعاء صعق كهربائى.

وبالانتقال وسؤال نجلها عامل يقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام والدته ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية ما نتج عنه صعقها ووفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائة ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.