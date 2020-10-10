اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أكتوبر 2020 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

التصريح بدفن جثة عجوز لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء فى سوهاج

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:30 م
التصريح بدفن جثة عجوز لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء فى سوهاج جثه - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت عجوز فى الرابعة والخمسين من العمر مصرعها بسوهاج عقب تعرضها لصعق كهربائى بعد ملامسة أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا يفيد بوفاة عجوز صعقا بالكهرباء بمنزلها بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة، وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم أسامة طنطاوى وكيل الفرع والرائد عزت سليمان رئيس وحدة مباحث المركز وصول "زبيده ا" 54 سنة ربة منزل تقيم بناحية المجابرة دائرة المركز إلى مستشفى جرجا العام جثة هامدة ادعاء صعق كهربائى.

وبالانتقال وسؤال نجلها عامل يقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام والدته ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية ما نتج عنه صعقها ووفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائة ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.


سوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار الحوادث

اخبار المحافظات

جرجا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكشف على 365 مواطنا فى مركز الفشن بقافلة طبية فى بنى سويف

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:02 م

فيروس كورونا يلتهم التلاميذ مع عودة الدراسة فى كاريكاتير لبنانى

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:00 م

التموين تعلن صرف 40% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:00 م

صحة الوادى الجديد تدشن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى للوقاية من الأمراض

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:58 ص

منظمو سباق دراجات باريس - روبيه يعلنون إلغاءه بسبب تداعيات كورونا

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:53 ص

تعثر المقاولون يشعل المنافسة على المركز الرابع ونقطة وحيدة تحسم الصراع

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:43 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة