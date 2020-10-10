التحقيق مع صاحب شركة لحيازته أدوية محظورة فى الإسكندرية

الاسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية التحفظ على 35892 عبوة أدوية مهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسئول عن المخزن وضبط وإحضار صاحب المضبوطات للتحقيق معه.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة أدوية، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتخزين كميات كبيرة من الأدوية المهربة مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة وبدون ترخيص من الجهات المختصة، داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، ولا تتوافر بها الإشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تخزين وتداول الأدوية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 35892 عبوة من الأدوية المتنوعة "مضادات حيوية - أدوية تخسيس - أدوية لعلاج البرد - منشطات جنسية - مُكملات غذائية - فيتامينات" مهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وبعضها منتهى تاريخ الصلاحية وغير صالح للاستخدام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.