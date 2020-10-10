التحفظ على 7 آلاف عبوة دواء فاسد بالإسكندرية

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل بالإسكندرية، التحفظ علي 7 آلاف عبوة دواء فاسد داخل صيدلية قبل بيعها للعملاء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن صيدلية، كائنة بمنطقة الرمل، لحيازته كميات من الأدوية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

تمت مداهمة الصيدلية وألقي القبض علي المدير المسئول، وبتفتيشها عثر علي 6٫893 عبوة أدوية" خاصة بعلاج الجهاز العصبى – مضادات حيوية – مكملات غذائية – فيتامينات – منشطات " مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق ومنتهية الصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة – 390 قرص أدوية خاصة بالتأمين الصحى محظور تداولها خارج المستشفيات طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.