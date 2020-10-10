التحريات تؤكد عدم وجود شبهة جنائية فى مصرع طفل صعقا بالكهرباء بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، فى واقعة مصرع طفل داخل مسكنه بالعياط، وتوصلت التحريات إلى أن الطفل أصيب بصعق كهربائى نتيجة ملامسته سلك كهرباء، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الطفل، ولم يتشبهوا فى الواقعة جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد مصرع طفل داخل مسكنه، بقرية تابعة لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن الطفل أصيب بصعق كهربائى، ولا شبهة جنائية فى وفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.