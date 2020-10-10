اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أكتوبر 2020 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التأديبية تعاقب مسئولا قاد سيارة العمل برخصة منتهية بخصم 30 يوما

السبت، 10 أكتوبر 2020 04:01 م
التأديبية تعاقب مسئولا قاد سيارة العمل برخصة منتهية بخصم 30 يوما المحكمة التأديبية-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام مسئولة بإحدى شركات البترول، بقيادة سيارة العمل برخصة منتهية، واستخدام زيت غير مناسب لنوع السيارة، وعاونها 4 مسئولين بذات الشركة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

 

وتضمن الحكم مجازاة مدير إدارة العيادة الطبية بشركة بترول بخصم أجر 30 يومًا من راتبها ، كما خصمت أجر 20 يومًا من راتب مدير إدارة متابعة التشغيل بذات الشركة، وغرمت مدير إدارة سابق بغرامة تعادل أجر 15 يومًا من راتبه ، كما غرمت مدير عام مساعد سابق بإدارة السجلات والتراخيص والحوادث بغرامة تعادل أجر 10 أيام من راتبه ، وسقطت الدعوى التأديبية للمحال الخامس مدير عام النقل بالشركة .

 

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي مخالفة القواعد المالية مما من شأنه ضياع حق مالي للدولة، فقادت سيارة عهدتها الشخصية تابعة لعملها برخصة تسير منتهية لمدة 6 أشهر بالمخالفة، كما تقاعست عن تحرير نموذج أمر التشغيل بشكل يومي للسيارة لتوضيح حط سيرها اليومى طبقًا للمأموريات المُكلفة بها ، واستخدمت خلال 3 سنوات نوع زيت غير معتمد لموديل السيارة   .

 

كما نسبت للمحالين من الثاني للخامس مخالفة التعليمات والقوانين بعدم عرض التجاوزات الصادرة من الأولي علي رئيس مجلس إدارة الشركة ، وعدم مراجعة ومراقبة استهلاك السيارة ، وتقاعس الثاني عن طلب أوامر التشغيل للسيارة ، كما تراخي في تحميلها قيمة فرق الزيوت المستخدمة ، وتقاعس الرابع عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجديد رخصة السيارة المنتهية .

 

ولم تأخذ المحكمة ، بما دفعت به المحالة من عدم خبرتها الفنية ، أو أنها لم تقصد السير برخصة منتهية حيث أن الأمر برمته ليس بحاجه إلى أى خبرات فنية فاحترام قواعد قانون المرور والالتزام بقيادة السيارات بموجب رخصة تسير سارية  ورخصة مركبة سارية هي من البديهيات التي يجب مراعاتها والالتزام بها دون التحجج بالجهل بقواعده ، فالجهل بتلك القواعد لا يعفي من المسئولية الجنائية والتأديبية. 

 


لمحكمة التأديبية

أخبار المحاكم

المحاكم اليوم

شركات البترول

محاكمة متهم

شركة بترول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واحتيال بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال أسبوع

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:32 م

ميسي وكينى وسيزار الأفضل فى تاريخ الليجا وكريستيانو فى المركز الـ12

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:30 م

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات مجلس النواب قبل انطلاق المرحلة الأولى للتصويت.. كيف يختار الناخب المرشحين؟.. وما هى مبطلات الصوت الانتخابى؟.. وكيف يتم احتساب الأصوات لإعلان الفائز فى الانتخابات؟

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:30 م

الأوقاف توزع 3 آلاف زى أزهرى و2100 عمامة على الأئمة الأسبوع الجارى.. صور

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:29 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة