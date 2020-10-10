اليوم السابع
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السبت، 10 أكتوبر 2020 08:22 ص
خالد صلاح
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البنك المركزى فى الأرجنتين يتوقع انكماش الناتج المحلى 11.8% بسبب كورونا

السبت، 10 أكتوبر 2020 08:06 ص
البنك المركزى فى الأرجنتين يتوقع انكماش الناتج المحلى 11.8% بسبب كورونا احتجاجات على تردى الوضع الاقتصادى فى الارجنتين
وكالات

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قال استطلاع للبنك المركزي الأرجنتينى، لآراء الاقتصاديين والمحللين، إن من المتوقع انكماش الاقتصاد الأرجنتيني 11.8% فى 2020 فى توقع أكثر تفاؤلا قليلا من التقدير السابق بانخفاض قدره 21.1 %.
 
ويتوقع استطلاع توقعات السوق للبنك أن يبلغ التضخم 36.9 في المئة في 2020. وأشار الاستطلاع إلى أنه من المتوقع أن تقفز الأسعار ثلاثة في المئة في سبتمبر أيلول .
 
وأظهر الاستطلاع أنه "خلال الربع الثالث من 2020 سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي 9.8 في المئة مقارنة بالربع الثاني من 2020 مما يشير إلى أن فترة التأثير الأكبر لجائحة كورونا قد انتهت ".

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