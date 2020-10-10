وأوضح البنك - في بيان اليوم - أن الدعم الجديد الذي ستحصل عليه الحكومة الأثيوبية عبر المؤسسة الدولية للتنمية، يستهدف دعم جهود السلطات الأثيوبية في تحسين دخل الفقراء في المناطق الحضرية وتشجيع انخراط الشباب المهمش في المدن بسوق العمل.



وأضاف أن هذا التمويل سيسمح بمزاولة الأنشطة الحكومية التي تقدم مساعدات مالية على المدى القصير وتدعم سبل المعيشة والاستقلال المالي على المدى المتوسط للعائلات المعوزة، وأشار إلى أن مساهمة البنك الدولي ستسمح أيضا بإجراء تحويل المساعدات المالية مباشرة لكبار السن والمعاقين والسيدات الحوامل وتقديم خدمات اجتماعية خاصة بأطفال الشوارع والمشردين.



ولفت البنك الدولي إلى أنه من أجل مواجهة مشكلة البطالة في المدن وبصورة خاصة لدى الشباب، فإن المشروع سيدعم برنامج التعلم من أجل مساعدتهم على اكتساب خبرة مهنية محددة تمكنهم من الحصول على فرصة عمل ثابتة، كذلك سيساهم في تعزيز خدمات التوظيف والوساطة عبر وضع السياسات وضخ الاستثمارات.