اليوم السابع
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السبت، 10 أكتوبر 2020 04:38 م
خالد صلاح
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البرلمان القرغيزي يوافق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة سادير جاباروف

السبت، 10 أكتوبر 2020 04:30 م
البرلمان القرغيزي يوافق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة سادير جاباروف رئيس قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف
أ ش أ

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وافق البرلمان القرغيزي اليوم السبت، على تشكيل حكومة جديدة برئاسة سادير جاباروف، ووافق البرلمان، في جلسة طارئة عقدها في مقر الرئاسة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بالإجماع على تعيين جباروف لمنصب رئيس الوزراء، على خلفية الأزمة السياسية التي هزت البلاد بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.


وأكد جباروف خلال الجلسة أنه لا ينوي تغيير تشكيلة أو هيكل الحكومة نظرا للاضطرابات الاجتماعية التي تمر بها البلاد، غير أن نائب رئيس الوزراء إركين أسراندييف أعلن لاحقا تنحيه عن منصبه.


وقبيل جلسة اليوم، أعلن رئيس البرلمان ميكتيبيك عبدالدايف عن استقالته من منصبه وتسليم صلاحياته إلى نائبه ميرلان باكيروف.


وشهدت قرغيزستان موجة اضطرابات اجتماعية بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية ،التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، ما دفع رئيس البلاد سورونباي جينبيكوف إلى إقالة الحكومة، فيما اعترفت لجنة الانتخابات المركزية ببطلان نتائج الانتخابات.


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قيراغيستان

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