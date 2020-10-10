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البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:25 م
البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى القوات المسلحة المصرية
كتب زكى القاضى

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فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "توشكى" مع الفرقاطه الإسبانية ( REINA SOFIA ) .
 
 
تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ومنها تمرين دفاع جوى، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار والتى ظهر من خلالها مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية بالإضافة إلى تنفيذ تمارين مواصلات (منظورة-لاسلكية) وتدريبات طيران بحرى بتبادل أسطح (الهل) .
 
 
تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والأسبانية  الذى يتمتع بخبرات عميقة فى هذه المجالات وكذا دعم الجهود الخاصة بالإستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة .
 

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