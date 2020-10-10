اليوم السابع
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السبت، 10 أكتوبر 2020 10:29 م
خالد صلاح
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البابا تواضروس يلتقى أساتذة إكليريكية الإسكندرية بالمقر البابوى

السبت، 10 أكتوبر 2020 09:31 م
البابا تواضروس يلتقى أساتذة إكليريكية الإسكندرية بالمقر البابوى البابا تواضروس الثانى

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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت ، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أساتذة الكلية الإكليريكية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد بالكلية ،  حضر اللقاء مدرسو الكلية وأصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا ساويروس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة، بالإضافة إلى القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقمص أبرآم بشوندي وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.
 
وألقى قداسة البابا تواضروس ، كلمة قصيرة تحدث فيها عن أربع نقاط هامة يجب توافرها في مدرسي الكلية الإكليريكية وهي التحفيز، والإبداع، والدراية بالكتاب المقدس، ودراسة اللغات، وبعد هذا اللقاء ألقى قداسته المحاضرة الأولى لهذا العام الدراسي.
 
 

 


البابا تواضروس

الكاتدرائية المرقسية

الإسكندرية

الكلية الإكليريكية

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