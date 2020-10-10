الاتحاد الأفريقى يستبعد 64 مرشحا من 89 فى انتخابات المفوضين المقبلة

كتبت - هند المغربي

صرحت السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقى، أن لجنةً الأفارقة البارزين المعنية بتقييم كفاءة المرشحين فى انتخابات الاتحاد انتهت إلى استبعاد 64 مرشحا من المرشحين لانتخابات المفوضين القادمة على 6 مقاعد من أصل 89 مرشحا.

وأشارت السفيرة، إلى أن انتخابات المفوضين على المقاعد الست القادمة ستجرى بين 25 مرشحا فقط من 18دولة طبقا لقرار لجنة الأفارقة البارزين من دول هي مصر و إنجولا ، جامبيا ،سيراليون ، و زامبيا ، و أوغندا ، وموريشيوس ، و تنزانيا ، وجنوب افريقيا ، وإثيوبيا، ورواندا ، وزيمبابوي ، وكينيا ، ونيجيريا ، وبوركينافاسو ، وكوت ديفوار، وموريتانيا والمغرب .

وأكدت المستشار القانوني للاتحاد الأفريقى، أن نطاق عمل تقييم لجنةً الأفارقة البارزين لا يشمل مرشح رئيس المفوضية والمرشحين لمنصب مساعده، ولكن يخضع له جميع المرشحين لمنصب المفوضين الست بالاتحاد.

وأكدت المستشار القانونى للاتحاد أن جميع المرشحين على الثمانية مناصب، وهى رئيس المفوضية ومساعده والست مفوضين يجب أن يحصلوا علي تصويت أغلبية ثلثى الدول الأعضاء فى أى دورة اقتراع من سابع دورات اقتراعات متتالية فى ذات يوم الانتخاب لاعتمادهم فائزين، وإلا يتم تأجيل الانتخابات على المنصب، ويتم إعادة الانتخابات عليه مع فتح باب الترشيح له من جديد.

ولفتت السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقى، إلى أن أماني أبو زيد المرشحة المصرية الوحيدة على منصب مفوض البنية التحتية والطاقة، وهو المنصب الذى تشغله حاليا منذ الانتخابات الدورة السابقة، حيث تتكون لجنة الأفارقة البارزين من 5 أعضاء تختارهم دول كل منطقة جغرافية من المناطق الأفريقية الخمس ويرأسها حاليا رئيس وزراء الكاميرون السابق.

تعقد الانتخابات فى الدورة العادية 38 للمجلس التنفيذى لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقى شهرى يناير وفبراير العام القادم، قبل انعقاد مؤتمر القمة الأفريقى .