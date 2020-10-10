الإعدام لـ5 والمؤبد لـ16 من جماعة الإخوان بالفيوم لاقتحامهم نقطة شرطة

الفيوم رباب الجالى

حكمت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب" بالفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل، ومحمد ثروت، وأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعى، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى، وشعبان عجمى بالإعدام شنقا ل5 من جماعة الإخوان والمؤبد ل16 آخرين لاقتحام ومحاصرة نقطة شرطة مبارك والهجوم على مقر النقطة وإطلاق الأعيرة النارية مما تسبب فى مقتل فىرد شرطة وإصابة آخرين



تعود الواقعة إلى 27 فبراير 2015 عندما قام المتهمون باقتحام ومحاصرة نقطة شرطة مبارك بمدينة الفيوم وأطلقوا أعيرة نارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم مما تسبب فى مقتل حسن عبد الحكيم "أمين شرطة" حيث وجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن استهداف نقطة الشرطة لتنفيذ عملية إرهابية وأطلقوا النيران على المتواجدين فيها فأصابوا المجنى عليه بالإصابات التى أودت بحياته وشرعوا فى قتل إفراد الأمن المعنيين بالخدمة وحازوا أسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها وحازوا ذخائر غير مرخص بها واستخدموا القوة والعنف ضد أفراد الأمن وخربوا عمدا أموال ثابتة مملوكة للدولة وهى نقطة شرطة مبارك وتسببوا فى تعطيل مصلحة ذات منفعة عامة



والمتهمون فى القضية هم مصطفى عطية محمد وأحمد فؤاد جاد ومحمد محمد المكاوى وحمدى طه عبد الرحيم ومصطفى رمضان على وعبد السلام عطية حتيتو ورحيم عبد الله رحيم ومحمد عبد الله حشيش ومحمد صالح رياض وهليل عبد الله على وبلال عثمان عبد الباقى وخليفة عيد محمد ومحمد ربيع عبد العليم وسيد عمر عبد العال وشعبان السيد كامل وماجد عجمى عبد الرازق وياسر عبد العال عبد الهادى وأحمد عبد الله عبد الخالق وعبيدة ابو بكر المهدى وعمر محمد حسبن وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.