الإصابات بكورونا في أمريكا تسجل أعلى مستوى في شهرين

رويترز

كشف تحليل أجرته رويترز أن حالات الإصابة الجديدة بمرض كورونا في الولايات المتحدة، بلغت أعلى مستوى في شهرين، يوم الجمعة، حيث سجلت أكثر من 58 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس فيما بلغ معدل دخول المستشفيات في منطقة الغرب الأوسط مستويات قياسية لليوم الخامس على التوالي.

ووفقا لبيانات رويترز سجلت عشر من 50 ولاية زيادات قياسية في الإصابات اليومية أمس الجمعة منها ولايات إنديانا ومينيستوا وميزوري وأوهايو في الغرب الأوسط.

كما سجلت ويسكونسن وإلينوي ما يربو على ثلاثة آلاف حالة إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي في معدل غير مسبوق على مدى يومين حتى خلال ذروة التفشي السابق في الربيع.

وسجلت ولايات مونتانا ونيو مكسيكو ووايومنج وأوكلاهوما وويست فيرجنيا أكبر قفزات في الحالات خلال يوم واحد.

وإلى جانب زيادة حالات الإصابة تواجه المستشفيات في عدة ولايات ضغوطا للتعامل مع تدفق المرضى.

وأعلنت سبع ولايات أمس الجمعة عن أرقام قياسية لدخول مرضى كوفيد-19 المستشفيات وتشمل أركانساس وكانساس وميزوري ومونتانا ونورث داكوتا وأوكلاهوما وويسكونسن.

ويعالج ما يربو على 34 ألف مصاب بالفيروس في المستشفيات بزيادة 18 بالمئة في الأسبوعين الماضيين.

وعلى الرغم من استمرار تراجع الوفيات بالمرض على مستوى الولايات المتحدة فإن البلد يسجل متوسط 700 وفاة يوميا. ورصدت ثلاث ولايات زيادة قياسية في الوفيات خلال يوم واحد أمس الجمعة هي أركانساس وميزوري ومونتانا.

وحذر خبراء في مجال الصحة من أن الوفيات مؤشر متأخر على انتشار المرض وعادة ما تزيد بعد أسابيع من ارتفاع حالات الإصابة.