الأوقاف تعلن توزيع 1017 طن من لحوم صكوك الأضاحى حتى الآن

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أنه تم توزيع نحو 1017 طن من لحوم صكوك الأضاحى، منذ بداية التوزيع وحتى الآن وذلك في محافظات:"القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه من المقرر أن يتم غدا الأحد، توزيع 15 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا – القليوبية"، بواقع 3 طن لكل محافظة، وذلك للأسبوع العاشر على التوالي .

وشهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أمس الجمعة توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الإسكندرية ، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 58 طنًا بالمحافظة .