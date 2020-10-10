اليوم السابع
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الأوقاف تعلن توزيع 1017 طن من لحوم صكوك الأضاحى حتى الآن

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:51 ص
الأوقاف تعلن توزيع 1017 طن من لحوم صكوك الأضاحى حتى الآن سيارات توزيع لحوم صكوك الأضاحى
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، عن أنه تم توزيع نحو 1017 طن من لحوم صكوك الأضاحى، منذ بداية التوزيع وحتى الآن وذلك في محافظات:"القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".
 
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه من المقرر أن يتم غدا الأحد، توزيع 15 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا – القليوبية"، بواقع 3 طن لكل محافظة، وذلك للأسبوع العاشر على التوالي .
 
وشهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أمس الجمعة توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الإسكندرية ، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 58 طنًا بالمحافظة .
 
 

صكوك الأضاحى

لحوم صكوك الأضاحى

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