الأوقاف تعفى مدير إدارة من عمله ونقل إمامين لمشاركتهم فى مؤتمر انتخابى

قالت وزارة الأوقاف إنه بناءً على مذكرة مديرية أوقاف القليوبية وما تم من مخالفة قررت الوزارة إعفاء الشيخ "الهادى.ا" مدير إدارة أوقاف طوخ من عمله وعودته إمامًا، مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، ونقل الشيخ "ح.ا"، إمام وخطيب بأوقاف القليوبية إلى محافظة الإسكندرية، مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، ونقل الشيخ "م.ح" إمام وخطيب بأوقاف القليوبية إلى محافظة شمال سيناء.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم أن القرار جاء لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى بالمشاركة فى أحد المؤتمرات الانتخابية لأحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالقليوبية، مع استكمال التحقيق معهم بديوان عام الوزارة.

وجددت وزارة الأوقاف تحذيرها من استخدام المساجد أو الأئمة والعاملين فى الدعاية الانتخابية لمجلس النواب، قائلة: "حفاظا على هيبة الإمام ومكانته، ودفعا للزج بالمساجد أو العاملين بها فى أى لون من ألوان الدعاية الانتخابية، وحرصا على عدم استغلال الدين أو علمائه فى غير مهمتهم السامية، مشددة على جميع الأئمة أن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة فى أى حملة انتخابية أو الدعاية لأى مرشح تحت أى ظرف من الظروف وبأى صورة من الصور، وألا يسمحوا لأى من المرشحين باستغلال المساجد أو ملحقاتها فى الدعاية الانتخابية بأى صورة من الصور.

وتابعت الوزارة فى بيان سابق:"ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإدارية، وعلى السادة مديرى المديريات والإدارات والمفتشين أخذ علم جميع الأئمة وخطباء المكافأة بذلك".

واختتمت وزارة الأوقاف بالتأكيد على أن المشاركة الإيجابية وإدلاء الجميع بأصواتهم فى العملية الانتخابية أئمة أو غيرهم هو استحقاق دستورى وواجب وطنى نحث بشدة على أدائه.

وأكدت وزارة الأوقاف أن المتاجرة بالزى الأزهرى أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه فى العملية الانتخابية تستدعى العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.

كما أكدت الوزارة أنها قد أعذرت إلى المخالفين بإحالة من خالف إلى وظيفة باحث دعوة، لكنها ستكون مضطرة إلى إنهاء خدمة أى إمام أو مفتش أو قيادى بالأوقاف تثبت مخالفته لتعليمات الوزارة فى هذا الشأن، كما أنها ستكلف فريقها القانونى برفع شكوى رسمية للجنة العليا للانتخابات ضد كل من يحاول استخدام المساجد أو أى من الأئمة فى دعايته الانتخابية باعتبار ذلك لونا من اللعب بعواطف العامة باسم الدين ومتاجرة به فى العملية الانتخابية.