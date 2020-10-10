اليوم السابع
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السبت، 10 أكتوبر 2020 08:07 ص
خالد صلاح
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" الأنبا مكاريوس " يفتتح اليوم العام الدراسى الجديد بالكلية الإكليريكية

السبت، 10 أكتوبر 2020 08:00 ص
" الأنبا مكاريوس " يفتتح اليوم العام الدراسى الجديد بالكلية الإكليريكية الأنبا مكاريوس أسقف المنيا

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يترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص، حفل افتتاح العام الدراسى الجديد 2020 - 2021 بالكلية الإكليريكية اللاهوتية ومعهد مار مرقس للألحان والدراسات الكنسية، اليوم السبت المقبل بالمطرانية، كما يكريم الخريجين.
 
كانت مطرانية المنيا وأبو قرقاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت فى وقت سابق استئناف اجتماع أسرة القديسة ليديا للفتيات العاملات بميادين العمل الحر، بعد توقف 6 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا، بمقر المطرانية .
 
وذكرت المطرانية، أن الاجتماع سيعقد برعاية الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص وحضور القس مقار جورج كاهن كنيسة ابى سفين، مشيرة إلى أنه تم اجراء القداس لعدد من محدود من الفتيات والسيدات العاملات في ميادين العمل المختلفة؛ مع تطبيق إجراءات احترازية مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى.
 

الكليه الاكليريكيه

معهد مار مرقس للالحان القبطيه

الانبا مكاريوس

مطرانيه المنيا

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