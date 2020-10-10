" الأنبا مكاريوس " يفتتح اليوم العام الدراسى الجديد بالكلية الإكليريكية

يترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص، حفل افتتاح العام الدراسى الجديد 2020 - 2021 بالكلية الإكليريكية اللاهوتية ومعهد مار مرقس للألحان والدراسات الكنسية، اليوم السبت المقبل بالمطرانية، كما يكريم الخريجين.

كانت مطرانية المنيا وأبو قرقاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت فى وقت سابق استئناف اجتماع أسرة القديسة ليديا للفتيات العاملات بميادين العمل الحر، بعد توقف 6 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا، بمقر المطرانية .

وذكرت المطرانية، أن الاجتماع سيعقد برعاية الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص وحضور القس مقار جورج كاهن كنيسة ابى سفين، مشيرة إلى أنه تم اجراء القداس لعدد من محدود من الفتيات والسيدات العاملات في ميادين العمل المختلفة؛ مع تطبيق إجراءات احترازية مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى.